ЗАРЕЖДАНЕ...
Читатели на Varna24.bg: Вече месец газим в кал до уши!
©
Снимките не са от трасе на изключително тежко офроуд рали, а от района на "Спортпалас“.
"Вече месец хората отиват на работа кални, изпръскани до колене, а и така се прибират. Правим импровизирани пътеки, но те биват разрушени“, пишат от нашите читатели.
Категорични са, че в повечето държави при строително-ремонтни дейности се слагат дървени скари, по които да минават хората.
Настояват компетентните органи да проверят и да решат този ужасен случай.
Гледката е от улица "Вилям Янсон“, където от месец тече ремонт.
Още по темата
/
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
22.08
Още от категорията
/
Ексклузивно във Varna24.bg: Варненци сигнализират за голям проблем с таксуването в градския транспорт
09.10
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сеизмолог: Варна е една от основните активни сеизмични зони, през...
21:14 / 16.10.2025
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинск...
19:27 / 16.10.2025
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорен...
19:25 / 16.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста, но при особено мнение
19:12 / 16.10.2025
Съдът гледа мярката на Коцев
08:27 / 16.10.2025
Емануил Йорданов: Прехвърлянето на Благомир Коцев в София трябва ...
18:47 / 15.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.