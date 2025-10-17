"Това не е нормално! Данъци, такси, а накрая – кал до уши“, пишат изнервени до крайност жители на морската столица в сигнал доСнимките не са от трасе на изключително тежко офроуд рали, а от района на "Спортпалас“."Вече месец хората отиват на работа кални, изпръскани до колене, а и така се прибират. Правим импровизирани пътеки, но те биват разрушени“, пишат от нашите читатели.Категорични са, че в повечето държави при строително-ремонтни дейности се слагат дървени скари, по които да минават хората.Настояват компетентните органи да проверят и да решат този ужасен случай.Гледката е от улица "Вилям Янсон“, където от месец тече ремонт.