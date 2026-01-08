Читатели посочиха изключителен парадокс във Варна
"На оградата на Затвора по ул. "Тролейна“ е изписано, че паркирането е забранено. Коли обаче има и надали някои си спомня, някога да е нямало МПС-та там. Любопитно е, че надписът е на оградата на имот, собственост на Министерството на правосъдието. Освен това там постоянно преминават полицаи, тъй като отвежда затворници. Как на никого не му прави впечатление, че щом не се спазват разпоредби на министерство, то как да искаме дребните кокошкари да спазват законите“, размишляват нашите читатели.
Преди година и половина Varna24.bg писа за изоставена, отдавна забравена площадка край Затвора. Ако не бъде възстановена, поне Общината да помисли за изграждане на етажен паркинг на това място, който ще реши много проблеми в тази част на града.
Варненци гневни: Чужденци паркират неправилно, оставят си колите на сянка, но тях никой не ги пипа
07.06
Варненската писателка Анна Палазова с престижна номинация за най-добра фантастична книга на годината
07.01
