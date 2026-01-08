Сподели close
Изключителен парадокс, посочиха читатели на Varna24.bg.

"На оградата на Затвора по ул. "Тролейна“ е изписано, че паркирането е забранено. Коли обаче има и надали някои си спомня, някога да е нямало МПС-та там. Любопитно е, че надписът е на оградата на имот, собственост на Министерството на правосъдието. Освен това там постоянно преминават полицаи, тъй като отвежда затворници. Как на никого не му прави впечатление, че щом не се спазват разпоредби на министерство, то как да искаме дребните кокошкари да спазват законите“, размишляват нашите читатели.

Преди година и половина Varna24.bg писа за изоставена, отдавна забравена площадка край Затвора. Ако не бъде възстановена, поне Общината да помисли за изграждане на етажен паркинг на това място, който ще реши много проблеми в тази част на града.