На ул. "Плевен“ 53, в близост до ОУ "Отец Паисий“ в квартал "Максуда“ – Варна, таксиметров шофьор е бил нападнат от трима мъже (дилъри от ромски произход), които са във видимо неадекватно състояние. Така започва сигнал, подаден до"Нападателите са били агресивни, опитали са да нанесат удари върху водача и са направили опит да повредят автомобила му", обяснява читателят ни."Един от циганите се хвали на видеото, че брат му карал такси към фирма "Хипо Такси“ и заявява, че притежава автомобил на стойност 100 хиляди лева. Тримата изглеждат дрогирани и силно агресивни", коментира човекът и изпраща видео.проверява случая и ще се свърже с полицията.