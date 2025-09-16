ЗАРЕЖДАНЕ...
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекватни, дрогирани и агресивни!
"Нападателите са били агресивни, опитали са да нанесат удари върху водача и са направили опит да повредят автомобила му", обяснява читателят ни.
"Един от циганите се хвали на видеото, че брат му карал такси към фирма "Хипо Такси“ и заявява, че притежава автомобил на стойност 100 хиляди лева. Тримата изглеждат дрогирани и силно агресивни", коментира човекът и изпраща видео.
Varna24.bg проверява случая и ще се свърже с полицията.
