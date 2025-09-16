Сподели close
На ул. "Плевен“ 53, в близост до ОУ "Отец Паисий“ в квартал "Максуда“ – Варна, таксиметров шофьор е бил нападнат от трима мъже (дилъри от ромски произход), които са във видимо неадекватно състояние. Така започва сигнал, подаден до Varna24.bg.

"Нападателите са били агресивни, опитали са да нанесат удари върху водача и са направили опит да повредят автомобила му", обяснява читателят ни.

"Един от циганите се хвали на видеото, че брат му карал такси към фирма "Хипо Такси“ и заявява, че притежава автомобил на стойност 100 хиляди лева. Тримата изглеждат дрогирани и силно агресивни", коментира човекът и изпраща видео. 

Varna24.bg проверява случая и ще се свърже с полицията.