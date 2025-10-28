ЗАРЕЖДАНЕ...
Цивилни полицаи ще дежурят по моловете във Варна
30 кражби в моловете и големите търговски вериги са регистрирани във Варна през миналата година, 50% от извършителите са разкрити, допълни той. От началото на тази година кражбите са 15, от тях няма регистрирани джебчийски такива. Според данни на полицията, кражбите, извършвани от непълнолетни, се активизират особено през студените месеци, когато учениците прекарват повече време в моловете. Те често използват различни приспособления – магнити, специални чанти и други средства, за да заобикалят охраната. През летния сезон във Варна пристигат и т.нар. "гастрольори" – групи, които действат в различни комбинации по няколко души и се преобличат бързо, за да избегнат разпознаване.
По време на пазар да не се носят големи суми пари в брой, а средствата, с които разполагаме, да се разпределят в различни джобове, които се закопчават с цип или копчета, съветват специалистите. Не трябва и да забравяме, че ПИН кодове на кредитни и дебитни карти не се съхраняват в портмонета и телефони, а чантите и раниците винаги трябва да бъдат пред погледа ни. Джебчиите се възползват от невниманието на хората. Само няколко секунди разсеяност могат да доведат до сериозни финансови загуби, подчерта Костадинов. С него разговаря Мартин Николов, а подробностите са в началото на статията.
