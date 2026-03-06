Сподели close
Колите на цяла улица във Варна осъмнаха с нарязани гуми, потвърдиха от полицията за Varna24.bg. Сигналът е от ж.к. "Трошево", ул. "Иван Невянин".

Потърпевши са подали сигнал тази сутрин.

Към момента са образувани 2 досъдебни производства. Има заподозряно лице, което се издирва.