Колите на цяла улица във Варна осъмнаха с нарязани гуми, потвърдиха от полицията заСигналът е от ж.к. "Трошево", ул. "Иван Невянин".Потърпевши са подали сигнал тази сутрин.Към момента са образувани 2 досъдебни производства. Има заподозряно лице, което се издирва.