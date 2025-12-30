Дни преди началото на новата 2026 година, нека погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали.е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.Горещият месец не предполагаше "горещи“ новини извън летния, туристически, изпълнен с любопитки, свалки, весели емоции период.