Да си припомним: Кои бяха най-важните събития през юли 2025 година във Варна и региона?
Нека си припомним най-важните събития от Варна през юли 2025 година:
Горещият месец не предполагаше "горещи“ новини извън летния, туристически, изпълнен с любопитки, свалки, весели емоции период.
Така и стартира той – с тема, приковала варненци още от пролетта – пеликанът Стойчо.
Продължи и с тема, която явно ще бъде водеща още няколко години, поне до законовото ѝ решаване.
В началото на месеца бе съобщено и за грандиозен проект на Крайбрежната алея във Варна – с визуализации, срокове.
Така и повечето предполагаха, че ще продължат новините през юли, ако една не промени, не само Варна, но и България. Арестуван бе кметът Благомир Коцев!
След него бяха прибрани и общински съветници.
Лятото обаче припомни за себе си – припомнете си какво бе на Златни пясъци.
Темата за ареста на кмета обаче остана водеща – стартираха протести, нетипични за този сезон и конкретно за Варна – като морска столица през лятото.
Черната пантера, друга тема от пролетта, отново завзе сърцата и умовете на варненци.
А в края на месеца едно култово заведение отиде в историята.
