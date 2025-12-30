Сподели close
Дни преди началото на новата 2026 година, нека погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важните събития от Варна през юли 2025 година:

Горещият месец не предполагаше "горещи“ новини извън летния, туристически, изпълнен с любопитки, свалки, весели емоции период.

Така и стартира той – с тема, приковала варненци още от пролетта – пеликанът Стойчо.

Продължи и с тема, която явно ще бъде водеща още няколко години, поне до законовото ѝ решаване.

В началото на месеца бе съобщено и за грандиозен проект на Крайбрежната алея във Варна – с визуализации, срокове.

Така и повечето предполагаха, че ще продължат новините през юли, ако една не промени, не само Варна, но и България. Арестуван бе кметът Благомир Коцев!

След него бяха прибрани и общински съветници.

Лятото обаче припомни за себе си – припомнете си какво бе на Златни пясъци.

Темата за ареста на кмета обаче остана водеща – стартираха протести, нетипични за този сезон и конкретно за Варна – като морска столица през лятото.

Черната пантера, друга тема от пролетта, отново завзе сърцата и умовете на варненци.

А в края на месеца едно култово заведение отиде в историята.