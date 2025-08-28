ЗАРЕЖДАНЕ...
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
© bTV
По думите му системата, въведена преди две години, е "най-вредното нещо“, което може да се приложи върху пазара на труда. Причината – такава формула засилва процикличността: при икономически растеж създава излишно напрежение чрез изпреварващо вдигане на доходите, а в рецесия няма механизъм за адаптация.
"Какво ще правим при криза – ще намаляваме доходите ли?“, попита икономистът и допълни, че минималната заплата трябва да бъде резултат от икономически анализ, а не от автоматизъм или социален натиск.
Около 600 хиляди души ще имат повишение на доходите си, ако влезе в сила предложението на социалното министерство минималната работна заплата да стане 1213 лева.
В момента у нас минималното възнаграждение от малко над 1000 лева получават общо над 450 хиляди души.
Фискалният риск също се задълбочава. Според Дацов, ако не се предприемат сериозни мерки, бюджетният дефицит на страната ни може да надхвърли 3% от БВП.
"Дефицитът ще е толкова голям, колкото правителството реши да бъде“, каза пред bTV Дацов, намеквайки, че все още има механизми за корекция. Той обаче предупреди, че системни практики като автоматични увеличения на заплати в МВР, образованието и администрацията генерират натиск върху бюджета и инфлацията.
Още по темата
/
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
27.08
Икономист: На масата вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуровките, включително на пенсионната вноска
27.08
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
26.08
Още от категорията
/
Варна ще се включи в едно от най-големите културни събития в страната – Station Street Festival
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.