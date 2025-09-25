В открито съдебно заседание варненския Администратвен съд даде ход на дело по жалба на кмета на Община Варна срещу решение на ОбС – Варна за преместваемите обекти, съобщиха от кулоарите на Темида.Жалбоподателят оспорва всички изменения и допълнения на разпоредби от Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията, приети с решение от 27 март 2025 г. на Общински съвет - Варна.Съдът ще се произнесе в законоустановения срок, посочиха от пресслужбана на Административния съд във Варна.Припомняме, че на 27 март тази година на сесия на Общинския съвет бяха приети промени в наредбата, която урежда условията и реда за разполагане на преместваеми обекти в града. Според предходната наредба схемите за поставяне на преместваеми обекти се одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на Варна. В нея участват четирима общински съветници, определени от председателя на местния парламент, и трима служители от общинската администрация, посочени от кмета. Според вносителите на промените, които бяха приети от Общинския съвет, няма нужда от издаване на заповед от кмета по отношение сформиране на общия състав на комисията.На 3 юли Административният съд във Варна отложи разглеждането на делото в открито съдебно заседание за 25 септември 2025 г. в 10:45 ч. Това се налага, обясниха тогава от пресцентъра, тъй като делото е изпратено във Върховния административен съд по частна жалба на кмета на Община Варна и към настоящия момент все още не е върнато.