Софийският апелативен съд даде ход на делото, на което ще се гледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, който бе арестуван нa 8 юли.

Това е шести опит на градоначалника да излезе от ареста, припомня Varna24.bg.

На последното заседание на съда бяха представени разпитите на трима нови свидетели.

Става въпрос за двама бизнесмени и чужд гражданин - инвеститор с тайна самоличност, който поискал да бъде защитен свидетел, защото е изразил опасения за живота си.