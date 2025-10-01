ЗАРЕЖДАНЕ...
Дадоха старт на Международния куклен фестивал "Златният делфин" във Варна
Творчески успехи и много детски усмивки пожела на участниците във фестивала изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов. Той сподели, че "Златният делфин“, със своята над 50-годишна история, е част от неговото лично израстване, както и от израстването на поколения варненски деца и превръщането им в хора на изкуството и хора, които обичат и уважават магията на куклите. Той отбеляза способността на кукленото изкуство да хвърля мост между поколенията, да осъществява приемственост и допир с възвишеното.
Фестивалът ще напомни тази изконна мисия на изкуството да носи едновременно наслада и мъдрост, да възбужда въображението на малки и големи да бъде празник на международната куклена общност и платформа за споделяне на нови идеи. В това многолико изкуство модерното и традициите функционират ръка за ръка, традициите не са отречени, а са утвърдени по възможно най-деликатния начин. Това мотивира Община Варна да осигури съществуването на този фестивал и да го превърне в гостоприемна територия за артисти от различни държави. С подкрепата на подобни събития утвърждаваме желанието си Варна да бъде международен център на културата и изкуствата не само в рамките на летния туристически сезон, а през цялата година, каза по време на откриването Павел Попов.
Официални гости на церемонията бяха още директорът на дирекция "Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева, председателят на комисията по култура в Общинския съвет Димитър Чутурков и други. Фестивалът се провежда с финансовата подкрепа на фонд "Култура“ към Община Варна и на Министерството на културата.
За някои куклите са просто играчки, но за нас те са целият ни живот, сподели с публиката директорът на Държавен куклен театър – Варна Вера Стойкова. Нашето изкуство не би имало смисъл, ако в него останем само ние, артистите на сцената. В залата е мястото на децата, които ще продължат нашето изкуство, които са и нашето бъдеще, каза още тя. Стойкова прие кошница цветя от името на кмета Благомир Коцев и си пожела скорошна среща с него.
Селекцията на фестивала и тази година включва високохудожествени спектакли на театри от България и чужбина. Участват трупите на Държавен куклен театър Бургас, Държавен куклен театър Варна, Младежки театър "Николай Бинев“, Държавен куклен театър Пловдив, Държавен куклен театър Сливен, Държавен куклен театър Стара Загора, Столичен куклен театър, Държавен куклен театър Ямбол, куклени формации от Грузия и Китай. Селекционер на програмата е Богдана Костуркова, сценограф - проф. Мая Петрова. Специални гости при откриването бяха театрали от Китай, Турция, Япония, Румъния, Германия.
Петчленно жури ще оценява спектаклите в конкурсната програма, която започва тази вечер от 21:00 ч. с постановката "Кентървилският призрак“ на Държавен куклен театър – Пловдив – постановка за деца над 10 г. Закриването на фестивала и награждаването е от 19:00 ч. в понеделник.
Пълната програма на XIX Международен куклен фестивал "Златният делфин“ може да бъде видяна ТУК.
