Четвъртото издание на Международния морски форум "Глобален компас“ започна във Варна, като и тази година събра над 100 делегати от страната и чужбина. Събитието се провежда под патронажа на Община Варна и е организирано от Българската асоциация на морските капитани (БАМК).Нашият град винаги е бил отворен към света – чрез морето, чрез културите, чрез науката и чрез иновациите. Варна е не само град с богата история и културно наследство, но и ключов икономически и логистичен морски център в региона. Несъмнено пристанището ни е едно от най-значимите по Черноморието, а градът се развива уверено като важен хъб за транспорт, търговия, корабостроене и морски технологии. Именно това стратегическо положение ни дава възможност да бъдем свързващо звено между Европа, Азия и Близкия изток, каза по време на откриването на форума изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов.Той приветства делегатите на двудневния форум и изрази убеждението си, че във Варна ще се родят идеи и партньорства, които ще затвърдят ролята на нашия град като глобален морски център и катализатор за нови инвестиции. Попов благодари на организаторите за усилията, с които превръщат Варна в световна сцена на морските идеи и иновации.Форумът се стреми да бъде платформа за свързване на представители на морския бизнес от целия свят, международни и национални морски администрации, държавни и местни институции, представители на научни и образователни структури, неправителствени организации в сферата на морското дело. Целта му е да представи текущото състояние, регулациите и иновациите в морския транспорт, както и да предложи нови решения във връзка с навлизането на новите технологии в сектора и стремежа към развитие на екологична икономика, каза кап. Станислав Стоянов – председател на БАМК.На форума присъстваха още вицеадмирал Митко Петев – съветник на президента по въпросите на военната сигурност, президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани к.д.п. Димитър Димитров, кап. Александър Калчев - изпълнителен директор на Параходство "Български морски флот" АД, директорът на Дирекция "Морска администрация - Варна" кап. Валентин Енчев, представители на български и чуждестранни компании в морския бизнес.Двудневното събитие ще протече в четири основни панела, които ще засегнат ключови теми като морски технологии, геополитика и морска търговия, пристанища и терминали, благосъстояние на екипажа и морско образование. В лекциите и дискусиите участват представители на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), Международната корабоплавателна камара (ICS), ВВМУ "Никола Й. Вапцаров“, Българския център по корабна хидродинамика, Европейската асоциация на морските пилоти (ЕПРА), мениджъри на водещи световни компании, корабоплавателни камари, ръководители на научни и образователни институти.