Благомир Коцев.
Кметът Коцев коментира още:
Излишно е да казваме колко важно е развитието на точните науки в ерата на Изкуствения интелект и масовата дигитализация. Предвид изключителната подготовка, през която преминават децата на Варна в Математическата гимназия, да осигурим нова, модерна и конкурентна среда за тяхното развитие е въпрос от национално значение.
Затова ще започнем преговори за финансиране с новото правителство веднага след излъчването на редовен кабинет. Каквото и да бъде то, не може да бъде по-зле от това на ГЕРБ-НН, които блокираха парите за Варна, заради свободолюбивия дух на варненци.
Междувременно обновяваме 6 училища и детски градини във Варна по НПВУ на обща стойност 18 милиона евро.
Става дума за 3 основни ремонта на училищата "Йордан Йовков“, "Кирил и Методий“ и "Добри Чинтулов“, основен ремонт на детска градина "Д-р Петър Берон“, основен ремонт на средношколското общежитие "Михаил Колони“, и изграждане на изцяло нова сграда за спорт и танци към Хуманитарната гимназия "Константин Преславски“.
Децата са бъдещето. А бъдещето принадлежи на онези, които усвояват най-бързо новите технологии. Това прави модерното образование единственият начин да гарантираме националната си релевантност.
Дадоха старт на обществената поръчка за изграждане на нова база на Математическата гимназия във Варна
