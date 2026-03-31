"Днес дадохме ход на обществената поръчка за изграждане на нова база на Математическата гимназия във Варна. След години извървян административен път, единствената пречка пред нея сега е финансирането. Стойността на проекта е близо 46 милиона евро – сума която може да бъде осигурена само с държавна помощ." Това съобщи кметът на Варна, Благомир Коцев.

Кметът Коцев коментира още: 

Излишно е да казваме колко важно е развитието на точните науки в ерата на Изкуствения интелект и масовата дигитализация. Предвид изключителната подготовка, през която преминават децата на Варна в Математическата гимназия, да осигурим нова, модерна и конкурентна среда за тяхното развитие е въпрос от национално значение.

Затова ще започнем преговори за финансиране с новото правителство веднага след излъчването на редовен кабинет. Каквото и да бъде то, не може да бъде по-зле от това на ГЕРБ-НН, които блокираха парите за Варна, заради свободолюбивия дух на варненци.

Междувременно обновяваме 6 училища и детски градини във Варна по НПВУ на обща стойност 18 милиона евро.

Става дума за 3 основни ремонта на училищата "Йордан Йовков“, "Кирил и Методий“ и "Добри Чинтулов“, основен ремонт на детска градина "Д-р Петър Берон“, основен ремонт на средношколското общежитие "Михаил Колони“, и изграждане на изцяло нова сграда за спорт и танци към Хуманитарната гимназия "Константин Преславски“.

Децата са бъдещето. А бъдещето принадлежи на онези, които усвояват най-бързо новите технологии. Това прави модерното образование единственият начин да гарантираме националната си релевантност.