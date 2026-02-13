Сподели close
Рекордно бързо: Само 7 седмици отне от старта на проучването до реализация на този важен проект за Варна. Това е временно депо за големи отпадъци край "Максуда“. Мястото, на което ще бъде ситуирано то, и без това се ползваше като незаконно сметище от живущите в махалата.

Припомняме ви, че на 22 декември Varna24.bg информира за старта на обследването на собствеността на терена до кръговото на бул. "Девня“ (до ул. "Пробуда“) за изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци. Причината е постоянно струпване на множество отпадъци тук. Първоначално той бе обграден с платна с реклами. Те се накъсаха и грозната картинка на задните постройки зейна. Освен това започна е да се образува минисметище, от постоянно бълващите от "Максуда“ отпадъци.

След като нееднократно те бяха чистени, но с това проблема не се решаваше, а мястото отново потъваше в боклуци, районното кметство реши да смени стратегията – като изгради временно депо.

Така след обследването на терена, което бе извършено преди 7 седмици, то тези дни стартира реализацията на площадка за депониране на едрогабаритни отпадъци. Още в понеделник мястото бе изчистено от фирма ЗМБГ.

Бъдещото депо попада в поземлени имоти общинска собственост с обща площ около 840 кв.м., разположени непосредствено до транспортния възел на бул. "Девня“, ул. "Т. Влайков“, бул. "Васил Левски“ и ул. “Г. Пеячевич". Съгласно Общия устройствен план на община Варна, територията е предвидена за транспортна инфраструктура и разширяване на съществуващия транспортен възел, поради което реализацията на депото ще е като временен строеж, обясниха от кметство "Одесос“.

Локацията е подходяща за подобно съоръжение заради добрата комуникативност, близостта до основни пътни артерии и разположението в граничната зона на "Одесос“.  Изграждането на депо за едрогабаритни отпадъци би облекчило сериозни проблеми в 12-и микрорайон, а и в целия централен район на Варна.

Припомняме, че преди повече от 6 години там бяха премахнати 15 опасни и самосрутващи се постройки. Те се намираха в терена между ул. "Пробуда“, ул. "Крайезерна“, бул. "Девня“ и ул. "Ралица“, която е продължението на ул. "Г. Пеячевич“. Тогава те бяха съборени за изграждането на новото кръгово кръстовище между бул. "Васил Левски“, ул. "Г. Пеячевич“ и бул. "Девня“.