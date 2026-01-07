Дадоха старт на ученическия конкурс за художествено слово "Моята България" във Варна
© Община Варна
Оценяването ще бъде по точкова система от 1 до 10. Комисията ще се ръководи от следните критерии: Избор и оригиналност на материала; Правоговор и техника на говора; Сценично присъствие и органичност; Майсторство на изпълнението.
През тази година ще бъдат връчени Специална награда на кмета на град Варна Благомир Коцев, награди за първо, второ, трето място и поощрения във всяка категория и възрастова група. Целта на конкурса е възприемане на литературата като ценност, като постижение на човешката мисъл и изпитване на потребност от общуване с нея.
Крайният срок за записване е 16.02.2025 г. Формата за регистрация е публикувана в официалната уеб страница на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, раздел "Конкурси“. Организатори на ученическия конкурс са Община Варна и ОДК.
В миналото издание интересът към конкурса бе изключително голям. Явиха се общо 156 участници от 24 училища и 10 извънучилищни организации от морската столица и региона.
Още от категорията
/
Икономическият университет във Варна се похвали - на второ място е в страната по този показател
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.