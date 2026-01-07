Сподели close
Отворена е системата за записване в XXV Регионален ученически конкурс за художествено слово "Моята България“. Конкурсът ще се проведе в Концертна зала на Младежки дом – Варна на 21 и 22 февруари 2026 г. Право на участие в него имат ученици от I до XII клас. Те ще бъдат разделени в четири възрастови групи, а жури, съставено от изтъкнати професионалисти, ще излъчи призьорите.

Оценяването ще бъде по точкова система от 1 до 10. Комисията ще се ръководи от следните критерии: Избор и оригиналност на материала; Правоговор и техника на говора; Сценично присъствие и органичност; Майсторство на изпълнението.

През тази година ще бъдат връчени Специална награда на кмета на град Варна Благомир Коцев, награди за първо, второ, трето място и поощрения във всяка категория и възрастова група. Целта на конкурса е възприемане на литературата като ценност, като постижение на човешката мисъл и изпитване на потребност от общуване с нея.

Крайният срок за записване е 16.02.2025 г. Формата за регистрация е публикувана в официалната уеб страница на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, раздел "Конкурси“. Организатори на ученическия конкурс са Община Варна и ОДК.

В миналото издание интересът към конкурса бе изключително голям. Явиха се общо 156 участници от 24 училища и 10 извънучилищни организации от морската столица и региона.