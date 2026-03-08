Рев на мотори, цветя и стотици женски усмивки изпълниха площада пред Катедралния храм във Варна днес по обяд.Събитието по случай Международния ден на жената се провежда за трета поредна година, а инициатори са женската мото група "Fire Arrows" (огнени стрели).Мото обиколката на Варна и тази година събра десетки дами мотористи. Мъжката половина от присъстващите раздаваха цветя на дамите.Колоната от мотори премина по основни булеварди в града и отново приключи пред Катедралния храм, предаде Moreto.net .