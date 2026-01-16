Данъчните с масирани проверки заради еврото, днес са в голям мол
От началото на годината на територията на страната сигналите от граждани до приходната агенция за нарушения с еврото, са 1400. Припомняме, че при подаден сигнал от граждани инспекторите извършват проверка, като сравняват цените преди и след 1 януари. Търговците разполагат със срок от пет дни, за да предоставят необходимата информация.
Не само данъчните проверяват търговските обекти заради преминаването от левове в евро. Националната агенция за приходите прави това, когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;
Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите.
Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции. Комисията за финансов надзор – при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа.
Ако смятате, че търговец е увеличил цените на предлаганите стоки или услуги без обективна икономическа обосновка, както и при нарушения, свързани с касови бележки, фактури или други разплащателни документи, може да сигнализирате НАП на телефон: 0700 18 700 или e-mail: infocenter@nra.bg.
При подвеждане на потребителите, сигналите се подават до Комисията за защита на потребителите (КЗП): Телефон: 0700 111 22.
