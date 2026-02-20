Дариха 40 000 лв. на майките и бебетата в Окръжна болница във Варна
© Varna24.bg
То бе връчено от председателя на сдружението инж. Дани Кънева и прието от д-р Олга Томова – Куцарова, от управата на здравното заведение, и проф. д-р Станислав Славчев - специалист акушер-гинеколог.
Със средствата са закупени изключително важни за майките и бебетата апаратура и медицински легла. Сред тях са кардиотопографски монитори, чрез които се следят тоновете на плода, 11 легла за неонатологията и др.
Колосалната сума бе набрана в изпълнение на максимата на Дамския клуб "Бизнес на високи токчета" - Варна, част от националната мрежа за женско предприемачество "Бизнес на високи токчета" – "Доброто трябва да е постоянна величина и цел на всеки!“. Организацията проведе благотворителна кауза - "Бал на изобилието“, чийто цел бе набирането на средства за закупуването на специализирана медицинска апаратура за родилно отделение и неонатология на МБАЛ "Света Анна“ в морския град.
"Една общност расте, когато хората се сплотят, а една нация се променя, когато бизнесът и доброто се срещнат. Мисията на нашата инициатива е да вдъхновява, а целта ни е да се превърне в традиция, обединявайки бизнеса, общественици и хора с големи сърца в подкрепа на значими социални каузи – от подкрепа на здравни и образователни инициативи, до опазване на културното наследство и подпомагане на уязвими групи“, обясниха организаторите.
"Всяко дарение е инвестиция в бъдещето – инвестиция в промяна и в полза на човешкия живот, а наградата за благородният жест е щастието на всяка майка, която държи в ръцете си своето здраво дете! Слоганът на кампанията бе "Заедно сътворяваме чудеса!“, допълниха те.
Това е поредната благотворителна инициатива на Дамски клуб "Бизнес на високи токчета" – Варна, като техните мероприятия са регулярни.
От родилното и по неонатология отделения в Окръжна болница поясниха, че подобна апаратура, която получиха от дарението, няма в региона. Отчетоха, че през миналата година при тях е имало 722 раждания, като четири са близнаците. Похвалиха се с най-ниския процент раждания чрез цезарово сечение.
От началото на годината са изплакали 109 бебета, като 60 са момиченца.
