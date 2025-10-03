ЗАРЕЖДАНЕ...
Деца и екип на МУ – Варна отбелязаха Световните дни на сърцето и детското здраве
Под формата на любопитни акценти и въпроси гостите от Медицински университет провокираха учениците да разсъждават върху най-честите нездравословни навици, които децата развиват още в ученическа възраст. 3D визуализация на човешкото сърце предизвика големия интерес на децата и провокира множество въпроси към д-р Вълчанов. Той е един от малкото специалисти у нас, които правят анатомични 3D модели. Негови визуализации са публикувани в елитни здравни сайтове за 3D артисти.
"Вероятно Вашето поколение или това на децата Ви ще увеличи продължителността на живота си до 150 години, акцентира пред учениците д-р Вълчанов. Той подчерта, че в момента медицинската общност разработва генни терапии, които работят по удължаването на живота и учените се опитват да опознаят човешкия геном в неговата пълнота.
В дискусиите учениците научиха, че за да имат здрави сърца, е важно как живеят, с какво се хранят, колко се движат. Д-р Вълчанов сподели примери от практиката си като лекар в Спешна помощ за хора, които са постигнали дълголетие със здравословен начин на живот, без вредни навици и без употреба на забранени вещества. Д-р Вълчанов завърши своята презентация пред ученици и преподаватели с фразата "Use it or you lose it" - "Използвай го или ще го загубиш“ – постулат, който учените в цял свят ползват по отношение връзката между здравото сърце и активното движение.
Сърдечно-съдовите заболявания като инфаркт и инсулт, продължават да са една от водещите причини за смърт в света, като засягат милиони хора всяка година. Целта на Международния ден на сърцето, който се отбелязва всяка година на 29 септември, е да се повиши осведомеността относно сърдечно-съдовите заболявания и значението на грижата за сърцето. В началото на месец октомври световната здравна общественост обръща внимание и върху проблемите на детското здраве.
