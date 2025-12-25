Децата на "Българската коледа": Адриян от Варна, на когото инициативата протегна ръка
© bTV
Със всеки изминал ден състоянието му се подобрява благодарение и на подкрепата на "Българската коледа“.
Заради вътрешно утробна инфекция Адриян се ражда с тегло едва 2 килограма и не проплаква веднага.
"Трябваше да го реанимират точно около 25 минути, което доведе до неговото неврологично и психологично състояние“, разказва майката на детето Десислава Кирилова.
Родителите разбират, че има проблем, когато е на 3 години. На момченцето е поставена диагноза генерализирани разстройства в развитието – смесени разстройства в поведението и емоциите, и детски аутизъм.
Започва битка. Адриян посещава логопед, рехабилитатор, ерготерапевт, хипотерапия и плуване.
"Доста по-добре е от очакваното, с много постоянна работа и с постоянни грижи към него и неговото състояние. И вкъщи, естествено, ние работим още допълнително, което отнема доста време и това му оказва доста положително влияние“, разказва Десислава.
Родителите разбират, че има проблем, когато е на 3 години. На момченцето е поставена диагноза генерализирани разстройства в развитието
"Българската Коледа“ в помощ на децата у нас за 23-и път. Срещаме ви със 7-годишния Адриян от Варна, който заедно със семейството си води битка за достоен и пълноценен живот.
Със всеки изминал ден състоянието му се подобрява благодарение и на подкрепата на "Българската коледа“, предаде bTV.
Заради вътрешно утробна инфекция Адриян се ражда с тегло едва 2 килограма и не проплаква веднага.
"Трябваше да го реанимират точно около 25 минути, което доведе до неговото неврологично и психологично състояние“, разказва майката на детето Десислава Кирилова.
Родителите разбират, че има проблем, когато е на 3 години. На момченцето е поставена диагноза генерализирани разстройства в развитието – смесени разстройства в поведението и емоциите, и детски аутизъм.
Започва битка. Адриян посещава логопед, рехабилитатор, ерготерапевт, хипотерапия и плуване.
"Доста по-добре е от очакваното, с много постоянна работа и с постоянни грижи към него и неговото състояние. И вкъщи, естествено, ние работим още допълнително, което отнема доста време и това му оказва доста положително влияние“, разказва Десислава.
На месец грижите за Адриян струват над 1500 лева.
"Това е доста трудно и благодарение на "Българската Коледа“, която за поредна година ни подпомага, поне успяваме малко да намалим бюджета. Поне 90% отиват от бюджета ни отива само за него. Ходим по доктори и то извън Варна най-вече. Медикаментите не се покриват от Здравната каса и аз ги поръчвам онлайн, тъй като те тук в България не се продават. Някой път съм ходила даже до Румъния, да му взема това лекарство, от което той наистина има нужда и на него му помага“, обяснява майката на детето.
Днес Адриян е първокласник и ходи на училище наравно с връстниците си. Сред любимите му занимания е да решава задачи, защото обожава математиката.
Още от категорията
/
Варненски свещеник, баща на 6 деца: Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома
24.12
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи поредица лъжи и клевети по мой адрес
14.12
Героите от авиобаза "Чайка", участвали в евакуацията на "Кайрос", застават днес пред медиите във Варна
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кметът на Варна: Нека не забравяме кои са важните хора в живота н...
19:37 / 24.12.2025
Километрично задръстване на изхода на Варна към АМ "Хемус"
13:12 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Варненците Стефка и Петър се потопи...
12:37 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.