Българската Коледа" в помощ на децата у нас за 23-и път. Срещаме ви със 7-годишния Адриян от Варна, който заедно със семейството си води битка за достоен и пълноценен живот.Със всеки изминал ден състоянието му се подобрява благодарение и на подкрепата на "Българската коледа", предаде bTV.Заради вътрешно утробна инфекция Адриян се ражда с тегло едва 2 килограма и не проплаква веднага."Трябваше да го реанимират точно около 25 минути, което доведе до неговото неврологично и психологично състояние", разказва майката на детето Десислава Кирилова.Родителите разбират, че има проблем, когато е на 3 години. На момченцето е поставена диагноза генерализирани разстройства в развитието – смесени разстройства в поведението и емоциите, и детски аутизъм.Започва битка. Адриян посещава логопед, рехабилитатор, ерготерапевт, хипотерапия и плуване."Доста по-добре е от очакваното, с много постоянна работа и с постоянни грижи към него и неговото състояние. И вкъщи, естествено, ние работим още допълнително, което отнема доста време и това му оказва доста положително влияние", разказва Десислава.На месец грижите за Адриян струват над 1500 лева."Това е доста трудно и благодарение на "Българската Коледа", която за поредна година ни подпомага, поне успяваме малко да намалим бюджета. Поне 90% отиват от бюджета ни отива само за него. Ходим по доктори и то извън Варна най-вече. Медикаментите не се покриват от Здравната каса и аз ги поръчвам онлайн, тъй като те тук в България не се продават. Някой път съм ходила даже до Румъния, да му взема това лекарство, от което той наистина има нужда и на него му помага", обяснява майката на детето.Днес Адриян е първокласник и ходи на училище наравно с връстниците си. Сред любимите му занимания е да решава задачи, защото обожава математиката.