Делфинариумът във Варна с Коледна изненада
Дядо Коледа е тръгнал към нас и нашето делфинско семейство - Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър, ви кани на 14 декември 2025 г. на незабравими Коледни тържества с много игри с публиката!
Заповядайте на 14 декември 2025 г. на Коледните тържества от 10:30 ч., 12:00 ч. и 15:30 ч.
Те ще бъдат с БЕЗПЛАТЕН вход за всички деца до 12 г. и с цена за възрастни - 20 лв.
Билети се продават основно през сайта до изчерпване на местата!
ВАЖНО: Когато резервирате билети през сайта, молим да избирате и броя на децата - системата ги калкулира с цена - 0 лв., но те също трябва да получат електронен билет.
Можете да закупите своя онлайн билет тук на сайта или на касата в деня на представлението.
Очакваме ви с голямо нетърпение!
