Коледна изненада, подготвя Делфинариумът във Варна. Ето какво съобщават от там:Дядо Коледа е тръгнал към нас и нашето делфинско семейство - Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър, ви кани на 14 декември 2025 г. на незабравими Коледни тържества с много игри с публиката!Заповядайте на 14 декември 2025 г. на Коледните тържества от 10:30 ч., 12:00 ч. и 15:30 ч.Те ще бъдат с БЕЗПЛАТЕН вход за всички деца до 12 г. и с цена за възрастни - 20 лв.Билети се продават основно през сайта до изчерпване на местата!ВАЖНО: Когато резервирате билети през сайта, молим да избирате и броя на децата - системата ги калкулира с цена - 0 лв., но те също трябва да получат електронен билет.Можете да закупите своя онлайн билет тук на сайта или на касата в деня на представлението.Очакваме ви с голямо нетърпение!