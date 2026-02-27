Делото на МБАЛ "Света Анна – Варна" АД срещу НЗОК ще се гледа през март
Претенцията на лечебното заведение е за заплащане на суми за проведено лечение по Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури.
Исковите претенции обхващат периода от м. август 2025 г. до м. ноември 2025 г. Общата стойност на предявените главници възлиза на над 525 000 евро, ведно с начислени лихви за забава за периода от 01.01.2026 г. до 28.01.2026 г. и законната лихва върху главниците до окончателното им изплащане.
В разпореждането си съдът констатира, че исковата молба е редовна и допустима. Освен това е указал на ответната страна възможността да подаде писмен отговор и да представи доказателства в 14-дневен срок. По направеното от МБАЛ "Света Анна – Варна“ АД искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът ще се произнесе след изслушване на становището на НЗОК.
