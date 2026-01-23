Сподели close
Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних ще се разглежда в Софийски градски съд, а заседанието ще се проведе в края на този месец - на 28 януари. 

Припомняме, че срещу него беше внесено обвинение от Европейската прокуратура по повод участие в схема за фалшифицирани документи и невярна информация с цел източване на средства от еврофондове. Заедно с бившия градоначалник на морската столица беше обвинен и бившият областен управител Стоян Пасев.

Преди повече от месец СГС прекрати делото срещу Портних и го изпрати на ВКС.