Иван Портних ще се разглежда в Софийски градски съд, а заседанието ще се проведе в края на този месец - на 28 януари.
Припомняме, че срещу него беше внесено обвинение от Европейската прокуратура по повод участие в схема за фалшифицирани документи и невярна информация с цел източване на средства от еврофондове. Заедно с бившия градоначалник на морската столица беше обвинен и бившият областен управител Стоян Пасев.
Преди повече от месец СГС прекрати делото срещу Портних и го изпрати на ВКС.
Делото на бившия кмет на Варна Иван Портних ще се разглежда от СГС
