Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими, информацията бе потвърдена от екипа на арестувания варненски кмет.
Решението бе взето светкавично днес от Върховния касационен съд, след като Софийски градски съд прекрати производството срещу арестувания варненски кмет.
Очаква се Благомир Коцев да бъде конвоиран до Варна, но все още няма яснота кога точно ще се случи това.
Делото срещу Благомир Коцев ще се гледа във Варна
