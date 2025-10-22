ЗАРЕЖДАНЕ...
Ден на отворените врати ще се проведе в Административен съд – Варна
В навечерието на Европейския ден за гражданско правосъдие – 25 октомври, ученици, студенти и граждани ще имат възможност да посетят институцията.
Инициативата на Висшия съдебен съвет се провежда за осемнадесета поредна година. Ученици от Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски“, СУЕО "Ал. С. Пушкин“ и СУ за ХНИ "Константин Преславски“, които активно се включват в Образователната програма на ВСС и Министерство на образованието "Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, за поредна година ще гостуват в институцията от 09:30 ч.
Със студенти от Икономически университет – Варна, специалност "Съдебна администрация ще се проведе симулативен конкурс за длъжността "съдебен деловодител“ от 13:30 ч.
Възпитаниците на Юридическия факултет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ ще се срещнат със съдии и ще проведат дискусия, свързана с административното правораздаване у нас.
По традиция на този ден посетителите ще имат възможност да се запознаят с достъпа до правосъдие, функциите и спецификата на работа в Административен съд - Варна.
