Ден на отворените врати под надслов "Открито за съдебната власт“ ще се проведе на 24 октомври в Административен съд – Варна.В навечерието на Европейския ден за гражданско правосъдие – 25 октомври, ученици, студенти и граждани ще имат възможност да посетят институцията.Инициативата на Висшия съдебен съвет се провежда за осемнадесета поредна година. Ученици от Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски“, СУЕО "Ал. С. Пушкин“ и СУ за ХНИ "Константин Преславски“, които активно се включват в Образователната програма на ВСС и Министерство на образованието "Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, за поредна година ще гостуват в институцията от 09:30 ч.Със студенти от Икономически университет – Варна, специалност "Съдебна администрация ще се проведе симулативен конкурс за длъжността "съдебен деловодител“ от 13:30 ч.Възпитаниците на Юридическия факултет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ ще се срещнат със съдии и ще проведат дискусия, свързана с административното правораздаване у нас.По традиция на този ден посетителите ще имат възможност да се запознаят с достъпа до правосъдие, функциите и спецификата на работа в Административен съд - Варна.