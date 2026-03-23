По случай професионалните празници: 22 март - Световен ден на водата и 23 март - Световен ден на метеорологията, Националният институт по метеорология и хидрология организира Ден на отворените врати днес, 23 март, в София, филиалите във Варна, Кюстендил, Плевен, Пловдив и хидрометеорологичните обсерватории в страната, съобщава БНР.Мотото на Световния ден на водата за тази година е "Вода за равенство между хората", а за Световния ден на метеорологията е "Наблюдаваме днес, за да се защитим утре".Денят на отворените врати започва от 9 часа в НИМХ-Варна. Подробностите очаквайте в сутрешния блок на Радио Варна след новините в 10 часа.