Снежната обстановка във Варна е следната: Улиците в града са непочистени и необезопасени, а снегът "пак ни изненада“, въпреки че метеорологичната обстановка се следи от дни. Кварталите също са оставени на произвола.Понеделник е, начало на работната седмица, но ако нямате спешна работа, по-добре останете вкъщи. За собствената Ви безопасност.Община Варна, благодарим Ви!Някой отново не си е свършил работата. Но защо ли вече никой не се изненадва?Това пише в социалните мрежи народният представител от ГЕРБ-СДС от 3-ти многомандател избирателен район Варна, Кристиан Ганчев.