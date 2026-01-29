Депутат от Варна със забележителна идея: Побратимяване на морската столица с литовски град
Освен, че и двата града са на море, са част от Европейския съюз, но и са свързани с бащата на литовската нация Йонас Басанавичюс (Иван Басанович), който е бил лекар в Лом и Варна, а във Варна – голям общественик, учен и общински съветник.
Преди дни част от идеята му получи официално продължение: От Сейма на Република Литва ръководителят на групата за отношения с България Бронис Ропе адресира официално писмо до Станислав Иванов, в което изразява удовлетворение от проведените в София разговори и изрично го моли за съдействие в насърчаването на партньорството между град Вилкавишкис и град Лом.
Иванов получи и признание от Посолството на Република Литва чрез кореспонденцията, като подчертава уважението си към Народното събрание и към ролята на Иванов като председател на групата за приятелство България–Литва.
По този начин варненският депутат се превръща в ключов посредник не само между София и Варна, но и между български и чуждестранни общини – с потенциални дивиденти в областта на туризма, образованието, културния обмен и привличането на инвестиции в Североизточна България.
Като народен представител от Варна той оглавява Групата за приятелство Литва – България в 51-вото Народно събрание и организира няколкодневно посещение на литовска делегация в София, която бе и първата проведена в рамките на това народно събрание и от 15 години насам.
В състава на делегацията са влиятелни фигури от литовската политика – ръководителят на групата за междупарламентарни връзки Бронис Ропе, бившият министър на земеделието Казис Старкевичус и други представители на различни политически сили.
В рамките на визитата се провеждат срещи с Комисията по енергетика, с ръководството на Народното събрание, с Комисията по земеделието, храните и горите и с представители на всички парламентарни групи.
Фокусът е върху теми, които пряко засягат Варна и Североизточна България - народният представител бе активен и за политики за развитие на ВЕИ и производство на зелен водород, стимули за домакинствата за да инсталират соларни панели. "Неизползваната енергия се "натрупва“ в енергийна банка и може да се ползва в рамките на година – модел, който Литва вече прилага успешно и от който България може да почерпи опит“, подчертава Иванов. Той също така се застъпи и за биоземеделие и производство на торове, важни за селскостопанския потенциал в региона на Варна.
