Депутат от "Възраждане" контрира нов законопроект, като даде пример от Варненска област
"Това е поредният закон, който трябва да се приеме, за да се хармонизира законодателството на България с това на Европейския съюз и да се транспонира някаква директива", посочи той.
Според промените в общините трябва да има най-малко една площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други.
Според Коста Стоянов дори в мотивите да е записано, че законопроектът няма да окаже влияние върху държавния бюджет, реално средствата ще бъдат осигурени за сметка на общинските бюджети. "Върху държавния бюджет може да не окаже влияние, но със сигурност ще окаже влияние върху общинските бюджети“, подчерта Стоянов.
Той посочи, че с предложените текстове се задължават всички 265 общини, без оглед на техния размер, население и финансови възможности, в срок от 12 месеца да изградят площадките.
"Без значение дали става дума за община с малко над 1000 жители или за Столична община, изискванията са едни и същи“, заяви народният представител.
Коста Стоянов беше категоричен, че законопроектът е изготвен без необходимия предварителен анализ, липсват и предвидени облекчения за общините. Затова според него предвиденият едногодишен срок за изграждане на площадките е нереалистичен. Стоянов обясни, че само процедурите по преценка за необходимост от ОВОС могат да отнемат минимум шест месеца, а след това следват проектиране, съгласуване, разрешение за строеж и избор на изпълнител.
"Целият този процес няма как да отнеме по-малко от две години“, обясни Стоянов.
Народният представител даде и конкретен пример от Варненска област, от която е народен представител, където регионално депо за строителни отпадъци не е изградено повече от 20 години, въпреки че за него са били събирани средства.
Коста Стоянов изрази мнение, че вместо да реши проблема с нерегламентираните сметища, законът прехвърля отговорността от държавните институции към местната власт. Той припомни, че към момента няма приет държавен бюджет, а общините работят с т.нар. "една дванадесета“, като план-сметките вече са приети без да предвиждат новите разходи.
"Не знам как ще ги задължите за разходи, които те не са предвидили“, каза Стоянов.
В заключение народният представител подчерта, че "Възраждане“ ще се въздържи от подкрепа на законопроекта, но не отрича нуждата от решаване на проблема с отпадъците.
Поправките бяха приети на първо четене с гласовете на управляващото мнозинство и на нечленуващите в парламентарни групи.
"Ние от "Възраждане“ ще направим много сериозни промени между двете четения“, категоричен беше народният представител Коста Стоянов.
/
