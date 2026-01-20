Кръгла маса за стартиране на процеса по основен ремонт на Аспаруховия мост беше проведена вчера в Община Варна, съобщи народният представител от "Възраждане“ инж. Коста Стоянов.В срещата участваха народни представители, кметът на Варна, председателят на Общинския съвет, общински съветници, председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“, както и експерти, специалисти и представители на граждански организации.От АПИ информираха, че до края на месеца предстои сключване на договор за обследване на текущото техническо състояние на моста. Срокът за изпълнение на обследването ще бъде до четири месеца след подписване на договора. По настояване на участниците в срещата в екипа ще бъде включен варненският инженер Иван Пецински – проектант на последния основен ремонт на съоръжението.Според АПИ към момента Аспаруховия мост не се намира в аварийно състояние. Въпреки това, докато трае обследването, ще бъдат предвидени средства за ремонт на съществуващата пътна настилка. Данни от камера, поставена в края на миналата година, показват, че по моста преминават около 50 000 автомобила дневно в двете посоки – по приблизително 25 000 във всяка. Трафикът е значително по-голям от досегашните разчети и може да се приравни на този по автомагистрала "Хемус“, което създава сериозни предизвикателства за организацията на движението по време на бъдещия ремонт.Всички участници в кръглата маса са се обединили около необходимостта от алтернативно регионално трасе и изграждане на втори мост във Варна. За целта Общината и Общинският съвет следва да заложат средства в бюджета за 2026 г. за изследване на възможните варианти за преминаване на канала. Предложено е също финансиране за внедряване на интелигентни системи за управление на трафика по моста, като част от тях са разработени съвместно с КАТ – Варна.На национално ниво остава приоритет проектът за втори мост над Варненското езеро край Белослав като част от автомагистрала АМ "Черно море“. От АПИ са поели ангажимент до средата на 2026 г. да бъде изготвен докладът по ОВОС, което ще позволи стартиране на процедурите по проектиране. По думите на инж. Стоянов има устна договорка строителството на магистралата да започне именно от варненската страна с изграждането на втори мост над езерото – проект, който ще се реализира в рамките на няколко години.По време на срещата са обсъдени и възможностите за развитие на водния транспорт като част от транспортната мрежа на Варна, както и потенциалните източници на финансиране за всички предложени мерки.Инж. Коста Стоянов подчерта, че народните представители от Варна са единни по темата и определи позицията им като своеобразно "варненско лоби“ в защита на ремонта на Аспаруховия мост. Той изрази надежда, че съвместните действия ще продължат и занапред, независимо от политическата конюнктура, тъй като въпросът е надпартиен и засяга всички жители на града.