Депутатът Коста Стоянов: В горска територия край Варна се изхвърлят строителни отпадъци без контрол
©
В питането си, внесено чрез председателя на 51-ото Народно събрание, Стоянов посочва, че жители на квартала сигнализират за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци на територията на държавен имот с площ 27 283 кв. м, попадащ в горска територия с кадастрален идентификатор 10135.4062.79.
По думите на народния представител, при извършена проверка на място са забелязани камиони, изсипващи строителни отпадъци, както и багер, който подравнява терена и разширява площта на сметището, като се събарят дървета. Местен жител, представил се за охранител, е заявил, че площадката имала необходимите документи за работа.
Стоянов припомня, че община Варна е уведомена за случая още преди две години, но досега не са предприети действия и липсва информация за законност на сметището.
"Допускането на замърсяване на държавни и общински имоти, особено в горска територия, показва бездействие на властите, които по закон имат задължение да предотвратяват подобни случаи“, посочва народният представител.
Въпросът му към министъра на околната среда и водите е дали са издавани разрешителни за изхвърляне на строителни отпадъци в посочения имот и, ако не, какви мерки ще предприеме МОСВ за установяване и премахване на нерегламентираното сметище.
Инж. Коста Стоянов настоява за устен отговор в рамките на следващия парламентарен контрол и е приложил снимков и видеоматериал, документиращ дейността на терен.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.