"Една майка не си е виждала детето от една година и никой в България не иска да ѝ помогне.“ С тези думи Коста Стоянов, народен представител от парламентарната група на "Възраждане“, откри пресконференция пред медиите във Варна, на която бе представен тежък и според участниците – показателен случай за институционален произвол в системата за закрила на детето.Коста Стоянов заяви, че повече от половин година екипът му работи по случая на Биляна Борисова – майка, която по думите му вече втора Коледа е лишена от контакт със 7-годишната си дъщеря. По негови данни, въпреки влязло в сила съдебно решение за режим на лични отношения, социалните служби във Варна системно възпрепятстват изпълнението му, като вече трети съдия-изпълнител е спрян с писма от ДСП–Варна.По време на пресконференцията бе изнесена информация и за второто дете на Борисова – по-голямо момче, което е избягало от дома на бащата и е потърсило закрила при майка си и баба си.Според представените документи става ясно, че детето е свидетелствало пред съда за преживяно физическо и психическо насилие със сексуален уклон, както и за постоянен контрол чрез видео- и аудионаблюдение в дома си.Въпреки това, по думите на участниците, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) оказва натиск момчето да бъде върнато при бащата.Д-р Полина Костадинова заяви, че Биляна Борисова е била жертва на системно домашно и психологическо насилие повече от десет години. След като напуска съпруга си и подава сигнали за съмнения за злоупотреба с по-малкото дете, срещу нея започват съдебни дела със "скалъпени обвинения“, които в крайна сметка водят до отнемане на децата ѝ и предоставянето им на бащата.Самата Биляна Борисова се обърна публично към институциите и обществото с думите: "Социалните служби ме лъжат, че ако посещавам контактен център, ще мога да виждам дъщеря си. Истината е, че детето ми е укривано вече една година. С писма от ДСП–Варна се твърди, че тя не иска да ме вижда, и така вече трети съдия-изпълнител е спрян.“Експертизи на психолози обаче показват друго – детето е запазило емоционалната си връзка с майката и иска да е с нея. Това обаче не се взима под внимание от социалните институции и майка и дъщеря продължават да бъдат разделени.Общинският съветник от "Възраждане“ Светослав Йорданов, подчерта, че въпреки съдебните свидетелства и експертните становища, институциите действат избирателно. По думите им, служители от ОЗД–Шумен са подложени на дисциплинарен натиск, защото не са върнали момчето при бащата, въпреки данните за насилие.В заключение народният представител от "Възраждане“, Коста Стоянов, съобщи пред медиите, че поради "продължаващото повече от година безобразие и административен произвол“ е подаден официален сигнал за съмнения за корупция в дейността на социалните служби до Инспектората на Министерството на труда и социалната политика. По сигнала вече е разпоредена проверка със заповед на министъра, а резултатите се очакват в близко време.Случаят, по думите на участниците, поставя сериозни въпроси за ролята на социалните институции, за реалната защита на децата и за това дали държавата действа в интерес на най-уязвимите – или се превръща в пречка за тях.