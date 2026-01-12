Депутатът Коста Стоянов, "Възраждане": Една майка не е виждала детето си от година заради бездействие и произвол
Коста Стоянов заяви, че повече от половин година екипът му работи по случая на Биляна Борисова – майка, която по думите му вече втора Коледа е лишена от контакт със 7-годишната си дъщеря. По негови данни, въпреки влязло в сила съдебно решение за режим на лични отношения, социалните служби във Варна системно възпрепятстват изпълнението му, като вече трети съдия-изпълнител е спрян с писма от ДСП–Варна.
По време на пресконференцията бе изнесена информация и за второто дете на Борисова – по-голямо момче, което е избягало от дома на бащата и е потърсило закрила при майка си и баба си.
Според представените документи става ясно, че детето е свидетелствало пред съда за преживяно физическо и психическо насилие със сексуален уклон, както и за постоянен контрол чрез видео- и аудионаблюдение в дома си.
Въпреки това, по думите на участниците, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) оказва натиск момчето да бъде върнато при бащата.
Д-р Полина Костадинова заяви, че Биляна Борисова е била жертва на системно домашно и психологическо насилие повече от десет години. След като напуска съпруга си и подава сигнали за съмнения за злоупотреба с по-малкото дете, срещу нея започват съдебни дела със "скалъпени обвинения“, които в крайна сметка водят до отнемане на децата ѝ и предоставянето им на бащата.
Самата Биляна Борисова се обърна публично към институциите и обществото с думите: "Социалните служби ме лъжат, че ако посещавам контактен център, ще мога да виждам дъщеря си. Истината е, че детето ми е укривано вече една година. С писма от ДСП–Варна се твърди, че тя не иска да ме вижда, и така вече трети съдия-изпълнител е спрян.“
Експертизи на психолози обаче показват друго – детето е запазило емоционалната си връзка с майката и иска да е с нея. Това обаче не се взима под внимание от социалните институции и майка и дъщеря продължават да бъдат разделени.
Общинският съветник от "Възраждане“ Светослав Йорданов, подчерта, че въпреки съдебните свидетелства и експертните становища, институциите действат избирателно. По думите им, служители от ОЗД–Шумен са подложени на дисциплинарен натиск, защото не са върнали момчето при бащата, въпреки данните за насилие.
В заключение народният представител от "Възраждане“, Коста Стоянов, съобщи пред медиите, че поради "продължаващото повече от година безобразие и административен произвол“ е подаден официален сигнал за съмнения за корупция в дейността на социалните служби до Инспектората на Министерството на труда и социалната политика. По сигнала вече е разпоредена проверка със заповед на министъра, а резултатите се очакват в близко време.
Случаят, по думите на участниците, поставя сериозни въпроси за ролята на социалните институции, за реалната защита на децата и за това дали държавата действа в интерес на най-уязвимите – или се превръща в пречка за тях.
