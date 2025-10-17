Десетки родители протестираха снощи срещу насилието над деца. Те се събраха пред сградата на Районния съд във Варна.Протестът е по повод случая в Каблешково и обвиненията, че учителка от детската градина там е упражнявала тормоз над 4-годишно дете.Това е втори протест, организиран срещу насилието над деца, във Варна. Такъв се проведе на 11 октомври.Причината протестът да е във Варна, а не в Бургас, е че варненската прокуратура ще решава дали ще има досъдебно производство.