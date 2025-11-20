Десетки протестираха срещу зелената зона във Варна
©
Хората настовяват общинската власт спешно да преразгледа наредбата за въвеждането й, тъй като към момента, по техни думи не достигат местата за паркиране, особено във вечерните часове, когато хората се прибират от работа.
"Не на зелената зона!", скандираха гражданите. Те бяха написали и записали специални песни, чиито рефрени са: "Паркомясто за трима.. тук е война... въртим се в кръг... върнете града ни..." Един от авторите - Бранимир Василев сподели пред Varna24.bg, че в такива трудни времена се раждат такива текстове.
Още по темата
/
Стела Николова за зелената зона: Гражданите да се замислят дали са им необходими толкова автомобили в семейството
31.10
Още от категорията
/
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
След решение на ВКС: Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
19:06 / 19.11.2025
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално ком...
15:25 / 19.11.2025
Министерство на правосъдието: При проверка на арест във Варна са ...
08:27 / 19.11.2025
Масови проверки на полицията и НАП във Варна
08:29 / 18.11.2025
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
20:02 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.