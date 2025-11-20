Десетки граждани, предимно жители на квартал "Чайка", излязоха на протест срещу стартиралата днес зелена зона. Те се събраха пред сградата на Община Варна. Като с недоволството си още веднъж потвърдиха, че според тях платеното паркиране нарушава основни техни права.Хората настовяват общинската власт спешно да преразгледа наредбата за въвеждането й, тъй като към момента, по техни думи не достигат местата за паркиране, особено във вечерните часове, когато хората се прибират от работа."Не на зелената зона!", скандираха гражданите. Те бяха написали и записали специални песни, чиито рефрени са: "Паркомясто за трима.. тук е война... въртим се в кръг... върнете града ни..." Един от авторите - Бранимир Василев сподели пред, че в такива трудни времена се раждат такива текстове.