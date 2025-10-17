ЗАРЕЖДАНЕ...
Десетки се събраха на протест в кв. "Чайка" срещу въвеждането на "зелена зона"
В момента по непотвърдени данни в квартала има 12 хиляди жилища, а местата, които са разчертани не стигат, казват те. След 20 ноември една голяма част от живеещите ще бъдат подлагани на глоби, което не е приемливо за нас. Общината да не подпише заповедта за въвеждане на "зелена зона", подчертаха протестиращите.
Вече са събрани стотици подписи, които се внасят в Общината, изпратено е и писмо до омбудсмана, с искане за съдействие. Протестиращите са категорични, че зоната няма да подобри живота на хората, а ще доведе до конфликти.
