Десетки се събраха на протест в кв. "Чайка" срещу въвеждането на "зелена зона" за паркиране. Недоволните посочиха, че планираните 2800 места са крайно недостатъчни, съобщава БНР.В момента по непотвърдени данни в квартала има 12 хиляди жилища, а местата, които са разчертани не стигат, казват те. След 20 ноември една голяма част от живеещите ще бъдат подлагани на глоби, което не е приемливо за нас. Общината да не подпише заповедта за въвеждане на "зелена зона", подчертаха протестиращите.Вече са събрани стотици подписи, които се внасят в Общината, изпратено е и писмо до омбудсмана, с искане за съдействие. Протестиращите са категорични, че зоната няма да подобри живота на хората, а ще доведе до конфликти.