Десетки сигнали всеки ден заради проблеми с еврото във Варненско
Данните са от Комисията за защита на потребителите в морския град. По-голямата част от тях са за поскъпване на стоки и услуги, но има и такива за недостиг на новата валута.
Днес в сградата на Областната администрация се проведе първото заседание на Областния център за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България на територията на област Варна. Той е сформиран в изпълнение на Решение на МС от края на миналата година и със заповед на областния управител.
Центърът ще прилага националния Механизъм за наблюдение и контрол, като осигурява координация между ангажираните институции на територията на област Варна, своевременното събиране, обобщаване и предоставяне на информация към Регионалния координационен център при МС.
Ръководител на Областния център за координация е областният управител Андрияна Андреева. Заместник ръководители са зам. областният управител и Главният секретар. Членове са всички кметове на 12-те общини от област Варна, държавни органи и други организации сред които ТД НАП – Варна, ОД на МВР Варна, ДАНС Варна, Агенция "Митници", ТО на Комисия за защита на потребителите (КЗП), както и Областна дирекция безопасност на храните (ОДБХ).
На него е решено всички общини на територията на Варненска област на своите интернет страници да публикуват нарочен телефон, както и лице, което да отговаря за сигнали за еврото.
От думите на областния управител Андреева стана още ясно, че от началото на октомври миналата година до вчера КЗП са извършили 729 проверки на търговски обекти в областта. Съставени са 32 акта за административни нарушения, кат от тях 10 са за необосновано повишаване на цените.
Към момента няма фалшиви еврови банкноти, засечени във Варненско, както и че няма сериозни нарушения, стана ясно още от думите на областния управител.
Действията на всяка една институция, включена в Областния координационен център ще се обобщават седмично и ще бъдат докладвани пред Постоянно действащия координационен център към Механизма.
