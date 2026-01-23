Сподели close
Дете, яхнало мотопед, е причината за голяма катастрофа, с материални щети край Варна.

Пътно-транспортното произшествие станало вчера около 13:50 часа в Долни чифлик.

16-годишният водач на мотопед, без регистрационни табели, на кръстовище с равнозначни пътища, не пропуска движещия се на път с предимство лек автомобил и се блъска в него.

По случая е образувано досъдебно производство.