Дете, яхнало мотопед, е причината за голяма катастрофа, с материални щети край Варна.Пътно-транспортното произшествие станало вчера около 13:50 часа в Долни чифлик.16-годишният водач на мотопед, без регистрационни табели, на кръстовище с равнозначни пътища, не пропуска движещия се на път с предимство лек автомобил и се блъска в него.По случая е образувано досъдебно производство.