Детска градина във Варна отбеляза Международният ден на доброто
© Община Варна
Празничният спектакъл премина под надслов "Доброто има лице... твоето“. В програмата се включиха възпитаници на детската градина, които представиха танци под звуците на арии от емблематични произведения на оперното изкуство, подготвени с подкрепата на педагогическия екип.
"Всеки от вас е направил добрина през тази година – с отношение, внимание и дела“, обърна се към гостите директорът на детската градина Елена Ташева-Маринова, която лично водеше тържеството. Тя благодари на целия екип за усилията по подготовката на спектакъла и за всеотдайната грижа към децата.
След края на празника гостите разгледаха сградата на детското заведение. Макар построена през 1984 г., тя разполага с физкултурен и музикален салон, изградени в подземния етаж, етнографски кабинет "Бабината къща“, методичен кабинет, както и уютен кът за отдих и четене.
През миналата година ДГ № 31 "Крилатко“ беше удостоена с награда "Варна“ за "Колектив на годината“ в областта на предучилищното образование. Отличието е признание за приноса на екипа с директор Елена Ташева-Маринова към популяризирането и съхраняването на българския фолклор и обредни традиции, както и за развитието на певческото и танцовото изкуство сред децата.
/
/
