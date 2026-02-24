За петнадесета поредна година Международният ден на доброто беше отбелязан с празнично тържество в детска градина № 31 "Крилатко“. Сред гостите на събитието бяха заместник-кметът Павел Попов, директорът на дирекция "Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева, артисти от кукления и драматичния театър, както и директори и преподаватели от други детски градини.Празничният спектакъл премина под надслов "Доброто има лице... твоето“. В програмата се включиха възпитаници на детската градина, които представиха танци под звуците на арии от емблематични произведения на оперното изкуство, подготвени с подкрепата на педагогическия екип."Всеки от вас е направил добрина през тази година – с отношение, внимание и дела“, обърна се към гостите директорът на детската градина Елена Ташева-Маринова, която лично водеше тържеството. Тя благодари на целия екип за усилията по подготовката на спектакъла и за всеотдайната грижа към децата.След края на празника гостите разгледаха сградата на детското заведение. Макар построена през 1984 г., тя разполага с физкултурен и музикален салон, изградени в подземния етаж, етнографски кабинет "Бабината къща“, методичен кабинет, както и уютен кът за отдих и четене.През миналата година ДГ № 31 "Крилатко“ беше удостоена с награда "Варна“ за "Колектив на годината“ в областта на предучилищното образование. Отличието е признание за приноса на екипа с директор Елена Ташева-Маринова към популяризирането и съхраняването на българския фолклор и обредни традиции, както и за развитието на певческото и танцовото изкуство сред децата.