Детска градина във Варна със страхотна инициатива
За значението на инициативата разговаряме с директора на ДГ “Ален мак“, г-жа Бояна Йорданова.
Г-жо Йорданова, как се роди идеята за създаването на библиотека в детската градина?
Идеята се роди от любовта ни към книжките и желанието децата да израснат с тях.
Днес е един от онези редки и вдъхновяващи дни, в които усещаме , че правим нещо истински смислено - отваряме врати към знанието, въображението и духовността. Откриването на библиотека не е просто събитие - това е тържество на духа, на словото и на човешката необходимост от познание.
Библиотеката е дом на безкрайни светове - тук се срещат миналото, настоящето и бъдещето. В нейните рафтове се съхраняват мечтите и мъдростта на безброй поколения. Тук всяка книга е прозорец - към друга епоха, друг човек, друг свят. И всеки, който прекрачи прага ѝ, тръгва на пътешествие, което може да промени живота му.
Днес, когато живеем в свят на бързина, технологии и кратки послания, библиотеката остава тихото, сигурно пристанище, в което човек може да спре, да се вслуша, да помисли. Тя напомня, че знанието е не само информация, а и мъдрост, че четенето не е бягство, а път към себе си.
Библиотеката е и място на срещи - между хора, идеи, поколения. Тук се раждат приятелства, вдъхновения и мечти. Затова днешния ден е не само празник на книгите, но и на всички нас, които вярваме, че словото може да променя света
Каква е основната мисия на тази инициатива?
Мисията ни е да възпитаваме у децата интерес и уважение към книгите, да ги насърчим да мечтаят, да задават въпроси, да мислят, да откриват света, но не чрез екрана на телевизора, компютъра, таблета, а чрез хубавата книга.
А, както знаете приятелството с книгата се създава още в най-ранно детство.
Какво място ще заеме библиотеката в образователната дейност на Детска градина "Ален мак“?
Библиотеката ще бъде част от ежедневието на децата – ще провеждаме срещи с автори и издателства, тематични четения, приказни следобеди, открити читални през лятото в двора на градината, драматизации по любими приказки и образователни игри свързани с книгите.
Тя ще бъде място за вдъхновение и спокойствие
Как подбрахте книгите и кой участва в избора на заглавията?
Организирахме инициативата "Книжка вместо цвете“.
На 15. септември всяко дете донесе своя книжка, с която пряко участва в създаването на нашата малка, кокетна библиотека.
Книгите са подбрани с много внимание - включени са класически приказки, съвременни детски автори, енциклопедии и книги с красиви илюстрации за най-малките. В избора участваха учителите на групите, както и родителите с предложения и дарения.
Кои възрастови групи ще могат да ползват библиотеката и как ще бъде организиран достъпът до нея?
Библиотеката е отворена за всички. Всяка група ще има определено време за посещение.
В момента участваме и в инициативата "Пътуващият куфар“ на Регионална библиотека "Пенчо Славейков“.
Предвиждаме да участваме и в инициативата "Букбазар“.
Има ли подкрепа от страна на родителите, Общината или дарители при реализирането на проекта?
Да и сме изключително благодарни! Родителите ни подкрепиха с дарения на книги и идеи за оформлението.
Регионална библиотека "Пенчо Славейков“, Издателство "Клет“, различни автори са наши приятели, а Общината винаги е присъствала като партньор в това, което правим.
Това беше истинска общностна инициатива, която обедини всички около една хубава кауза.
Планирате ли библиотеката да се развива с нови заглавия или събития?
Разбира се! Предвиждаме обогатяване на фонда, гостувания на автори и инициативи, в които родителите ще четат на децата.
Искаме библиотеката да живее - да расте заедно с децата.
Какво послание бихте отправили към родителите по отношение на четенето на книжки у дома?
Бих им казала: Отделете на децата си време, четете им, говорете с тях! Дори няколко минути дневно имат огромно значение. Четенето създава близост и доверие. Когато детето вижда, че мама и тати обичат книгите, то естествено ще ги последва.
Любовта към хубавата книга се възпитава.
Какво означава за Вас лично откриването на тази библиотека?
За мен това е сбъдната мечта. Да видя усмивките на децата , когато държат книга, е най-голямата награда.
Библиотеката не е просто стая с книги - тя е вратата към света на въображението и знанието, тя е храм на духа и мост между хората.
Вярвам, че светлината на книгите никога няма да угасва тук!
