Детската хирургия в Окръжна болница във Варна затваря на 1 март
© Varna24.bg
Това съобщава изпълнителният директор на МБАЛ "Св. Анна“ д-р Красимир Петров. В писмо до Varna24.bg пише:
Считано от 01.03.2026 г отделението по детска хирургия в МБАЛ "Света Анна – Варна“ прекратява дейността си.
Причината са депозираните оставки от страна на лекарите, работещи в специализирания сектор, които декларираха, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община.
Ръководството на МБАЛ "Света Анна – Варна“ изпрати официално писмо до директора на РЗИ – Варна, в което информира за предстоящата промяна в лечебното заведение с цел своевременно създаване на организация и информираност за населението, че след 1 март пациентите от 0 до 18 г, нуждаещи се от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.
Отделението по детска хирургия е сред последните основно реновирани в МБАЛ "Света Анна – Варна“, с нови операционни зали и цялостно обновена материална база.
През последната година, с изключение на последния месец, в който всички работещи в лечебното заведение получиха само основните си възнаграждения заради неизплатени средства от страна на НЗОК и МЗ, лекарските заплати в отделението не са били под размера на 5 минимални работни заплати.
P.S. Точният размер на лекарските възнаграждения могат да бъдат посочени само от напусналите колеги при желание от тяхна страна.
Още от категорията
/
Община Варна ще сезира прокуратурата заради отказа на ОбС да разгледа план сметка "Чистота" за 2026 г.
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Община Варна подписа договор за зимна поддръжка на тези райони
09:07 / 01.02.2026
Варненски плаж е замърсен с мазут
22:44 / 31.01.2026
Оранжев код за снеговалежи във Варна
15:58 / 31.01.2026
Благомир Коцев: Хора, които търсят само лична изгода, нямат място...
20:53 / 30.01.2026
Протест във Варна, след като пожар изпепели "Фанагория": Има инве...
10:25 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.