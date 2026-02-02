На 1 март ще затвори детската хирургия в Окръжна болница.Това съобщава изпълнителният директор на МБАЛ "Св. Анна“ д-р Красимир Петров. В писмо допише:Считано от 01.03.2026 г отделението по детска хирургия в МБАЛ "Света Анна – Варна“ прекратява дейността си.Причината са депозираните оставки от страна на лекарите, работещи в специализирания сектор, които декларираха, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община.Ръководството на МБАЛ "Света Анна – Варна“ изпрати официално писмо до директора на РЗИ – Варна, в което информира за предстоящата промяна в лечебното заведение с цел своевременно създаване на организация и информираност за населението, че след 1 март пациентите от 0 до 18 г, нуждаещи се от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.През последната година, с изключение на последния месец, в който всички работещи в лечебното заведение получиха само основните си възнаграждения заради неизплатени средства от страна на НЗОК и МЗ, лекарските заплати в отделението не са били под размера на 5 минимални работни заплати.P.S. Точният размер на лекарските възнаграждения могат да бъдат посочени само от напусналите колеги при желание от тяхна страна.