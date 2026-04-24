Детски хор "Добри Христов“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, отпътува за Хамбург, Германия, след броени дни. Поводът е покана от Детски хор "Кантемус“ за съвместен творчески проект. По време на престоя си в Германия варненските хористи ще участват в колективни работни ателиета със своите нови приятели и ще представят програмите си в три концерта.
Диригентите Клеменс Бергеман и Галина Станишева се запознават на XXI издание на Международния детски и младежки хоров фестивал EUROTREFF – Вьолфенбютел, Германия, 2025 г., когато се ражда и идеята за творческия обмен.
"Това е чудесна възможност двата хора да се докоснат до различни култури и да създадат нови приятелства. През октомври 2026 година детски хор "Добри Христов“ ще очаква своите приятели от хор "Кантемус“ във Варна.“, сподели Галина Станишева.
