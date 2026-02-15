Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евробанкноти са образувани във Варна
Качеството на задържаните фалшиви еврови банктноти е много добро и хората, които все още трудно разпознават новата валута, лесно може да заблудят, казват от прокуратурата.
"Мисля, че ще ги разпозная. По четирите признака. Поглеждам, по грапавост, по светлина, по цвят. По това ги разпознавам. Все се заглеждам, заглеждам се в това, което ми връщат най-вече, справям се засега. Първо трябва на пипане да се усетят нещата и там знака, който е всъщност, срещу светлина. Горе-долу това разбрах аз. Не, не мога да позная, не знам, на този етап. Да се надявам, че няма да ми се случва".
Най-често сигнали до полицията и прокуратурата за фалшиви пари подават продавачи в търговски обекти, в които се прави опит за плащане с неистински еврови банкноти.
"Това деяние е съпътствано и с измама, защото прокарвайки неистинския паричен знак лицето заплаща услуга или стока и по този начин причинява имотна вреда. Притежанието също е криминализирано на неистински парични знаци в големи количества", каза Радослав Лазаров от Окръжна прокуратура – Варна пред БНТ.
От прокуратурата призовават гражданите да се информират за новата валута само от официални източници.
"Да бъдат внимателни. Ако попаднат на фалшива валута, да не се опитват да я пуснат отново в оборот, защото тогава те биха извършили престъпление, а просто да сигнализират органите на реда и да действат съобразно техните предписания", обяснява Лазаров.
За разпространение на фалшиви банкноти законът предвижда лишаване от свобода от две до осем години.
