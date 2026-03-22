Инициатива за почистване на бреговете на река Камчия отбеляза Световния ден на водата – 22 март, организирана от Басейнова дирекция "Черноморски район“.В нея участие взе заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров. В инициативата се включиха директорът на БДЧР инж. Явор Димитров, експерти от басейновата дирекция, Скаутски клуб "Владислав Варненчик“ – Варна, учители и деветокласници от Математическа гимназия "Д-р Петър Берон“ – Варна, както и родители и доброволци. Те почистиха замърсени участъци по бреговете на реката.Към инициативата се присъединиха и служители на община Долни Чифлик, които съдействаха за извозването на събраните отпадъци от района на р. Камчия при с. Гроздьово. Служители на община Руен съвместно с екипа на БДЧР – офис Бургас и РИОСВ- Бургас извършиха почистване на р. Луда Камчия в района на с. Ябълчево. Служители на РИОСВ – Шумен извършиха почистване на замърсен участък по бреговете на р. Камчия край с. Хан Крум, община Шумен. Участъкът попада в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000.Проведените дейности показват значението на ангажираността към опазването на околната среда и необходимостта от последователни усилия.Басейнова дирекция "Черноморски район“ изразява благодарност към всички ученици, учители и доброволци, които се включиха в инициативата.