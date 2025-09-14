Съвсем скоро – на 20 септември (събота) Девня отново ще стане арена на гладиаторски борби и героични битки в деветото издание на фестивала "Марцианопол – животът в древния град“!"На прага на есента, когато преди две хилядолетия римските легиони са се завръщали от поход, започвал главният празник в империята Ludi Romani (Римски игри) – древен фестивал посветен на бог Юпитер, по време на който се организирали пиршества, гладиаторски игри, увеселения и забави за войската и народа. Нашият фестивал вече девет години пресъздава на живо празника на предците ни за жителите и гостите на града“, коментира кметът Свилен Шитов предстоящия празник.В него ще вземат участие групи за исторически възстановки, които ще пристигнат за фестивала от различни краища на България и чужбина. Сдружението за възстановяване и съхранение на българските традиции "Авитохол“ от Варна, Школата за исторически бойни изкуства на кон "Мадарски конник“ от Обзор, сдруженията "Вила Аквила“ от Свищов и "Виа Претория“ от София, както и гостите от Румъния - Asociatia Culturala Tomis от Констанца и Nokors от Букурещ ще възкресят военното дело и древните традиции, съпътствали ежедневието и бита на народите, населявали територията на съвременна Девня.Официалното откриване на фестивала е в 11:00 часа на 20 септември, но още от 10:00 участниците ще бъдат в Античния амфитеатър, готови да се срещнат с гостите, да отговарят на въпросите им и да се снимат с тях.Както винаги, ВХОДЪТ за събитието е СВОБОДЕН!