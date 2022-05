© виж галерията Божана Атанасова, солистка на ДВА "Сребърни звънчета“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, бе удостоена със Super Grand Prix Little Model Earth 22 за отличното си представяне в Осмото издание на престижния международен конкурс за даровити деца Little Model Earth 22.



Конкурсът се проведе от 14 до 21 април в Занзибар. Двадесет и пет избрани участници от три континента се състезаваха в шест категории, които включваха интервю, портфолио, представяне на национален костюм, на тематичен костюм "Чудесата на земята“, уникален талант, дефиле с бални рокли.



Международно жури, в което членове са били представители на ЮАР, Танзания, Румъния, Грузия, Кения и Холандия, присъди на Божана Атанасова най-високото отличие. Оценяващата комисия особено била впечатлена от изпълнението на песента Feeling good, с което Божана заслужено получила високата награда и овациите на публиката.



Участниците в конкурса бяха разделени в 3 възрастови групи : Mini, Junior , Senior. Международното жури присъди на единствения представител на България, Божана Атанасова, най-високото отличие за талант :"Talent Wnner Little Model Earth 2022", както и най-голямата награда за цялостно представяне “SUPER GRAND PRIX Little Model Earth 2022".



"Изключително горди сме с прекрасното представяне на нашите деца и младежи за престижните отличия, които завоюваха за Варна и България и доказаха за пореден път, че българите освен, че са красиви, са и много талантливи", сподели с нас Анелия Проданова - мениджър в школата за подготовка на таланти от Варна "Старс академи".