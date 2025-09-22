Сподели close
"Вече заявих, че показанията ми пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск и заплахи". Това написа във Фейсбук бившият заместник-кмет на Варна - Диан Иванов.

Припомняме, че съдиите по делото "Коцев" си направиха отвод заради "безпрецедентна негативна кампания".

"Подчертавам ясно, че в тях не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление", обясни Диан Иванов. 

Бившият заместник кмет на Варна заяви, че всеки опит думите му да се представят като обвинение е манипулация. 