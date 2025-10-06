Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кръвните проби са готови! В кръвта на пилота от "Аладжа манастир" няма нищо, нито алкохол, нито амфетамини.  Това съобщи във Фейсбук профила си Диана Русинова от ЕЦТП.

"Фокус" припомня, че автомобил се вряза в зрителите по време на състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване, при което загина човек.