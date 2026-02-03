В Регионалната библиотека "Пенчо Славейков“ във Варна е официално открито ново пространство за дигитално приобщаване, достъп до информация и обучения. Дигиталният клуб е част от национална инициатива, насочена към подкрепа на образованието и развитието на дигиталните умения в условията на цифров преход.Той предлага свободен и безплатен достъп за всички граждани, които желаят да развият или надградят своите дигитални компетенции. Инициативата е насочена към хора с ограничен достъп до техника и интернет, възрастни граждани, представители на уязвими групи, безработни лица, както и към всеки, който прави първи стъпки в дигиталната среда.Дигиталният клуб функционира и като точка за достъп до електронни ресурси и обучения, включително платформи за развитие на дигитални умения, онлайн курсове и възможности за самостоятелно обучение.Изграждането на Дигиталния клуб е реализирано по проект "Създаване на дигитален клуб в Регионална библиотека "Пенчо Славейков“, по Процедура BG-RRP-1.024 "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, в рамките на инвестиция "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ от Плана за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.