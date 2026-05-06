Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ във Варна отдавна е прескочило границата между бъдещето и реалността, интегрирайки изкуствения интелект (ИИ) в сърцето на учебния си процес. Вече четири години технологията е не просто инструмент, а пълноправен партньор в подготовката на курсантите от различните специалности.

"Най-сериозно внимание обръщаме на приложението на този изкуствен интелект отговорно и етично, понеже като всяко ново нещо има и рискове. Зад него да не вземе да замести образованието, а не да го подпомага“, каза пред БНТ проф. Йордан Сивков, началник на научната секция ВВМУ "Никола Вапцаров“:

Добре познатите на всички дронове вече водят самостоятелни битки на бойното поле, вземат пленници или командват свои събратя. За всичко това помага изкуственият интелект.

"Мястото му както от конфликтите, които наблюдаваме в момента е основно и променя цялата концепция за съвременната война. Интегрира се във всички технологии от дрон до вземане на решение, подпомагане на вземането на решения във щабове и в индивидуалните решения на военнослужещите като конкретно при нас за дроновете, основното нещо за което се опитваме да интегрираме изкуствен интелект, за да можем да оценяваме обстановката и да направим по-прецизно използване. Тези дронове не са само като оръжия, а представляват и системи, чрез които може да се анализира средата, да се събират данни в интерес на екология и на други области, които Висшето Военноморско училище се развива“, каза той.

Изкуственият интелект издава заповеди на машини по бойното поле и това е реалност.