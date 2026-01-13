Дилър с богато съдебно минало поиска да излезе от ареста във Варна
По-горната инстанция се съгласи, че Варненския окръжен съд правилно и в съответствие със закона е оставил в сила задържането под стража на обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотици, част от които разпространил на две лица, и в държане на прекурсор и материали за производство на забранени вещества.
Валери А. е в ареста от октомври 2025 г. В началото на тази година е поискал по-лека мярка, но първата инстанция е отказала. Привлечен е към наказателна отговорност за това, че на 22-23 октомври във Варна е държал 1,33 гр. метамфетамин и 611,95 гр. амфетаминопроизводни. От метамфетамина разпространил на двама души. Второто обвинение е за държане на различни видове прекурсори и материали за производство. Според прокуратурата, деянията са извършени при условията на опасен рецидив. Той е обусловен от богатото съдебно минало на 33-годишния мъж.
Адвокатът посочи, че подзащитният му има адрес на който живее и не би се укрил. Държавното обвинение припомни, че няма спор за авторството на деянията, тъй като обвиняемият не е отрекъл да ги е извършил. Предходните осъждания според закона предполагат наличието на реална опасност от укриване или извършване на престъпление.
При въззивната проверка Апелативният съд отчете, че Окръжният съд отново е проверил съществуването на законовите предпоставки за задържане под стража. Обоснованото предположение за съпричастността на обвиняемия се подкрепя от достатъчно свидетелски показания, протоколи за извършени процесуално-следствени действия и веществени доказателства. В съвкупност те налагат извода, че Валери А. е извършил деяния, които могат да се квалифицират като престъпления.
Опасността от извършване на престъпление се обосновава със справката за съдимост на 33-годишния мъж. Спрямо него са постановени 22 осъдителни съдебни акта за посегателства срещу собствеността.
С тези мотиви Апелативен съд – Варна намери жалбата на Валери А. за неоснователна и я остави без уважение. Определението е окончателно.
