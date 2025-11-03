Зала "Ателие Георги Велчев“ на Художествения музей "Георги Велчев“, филиал на Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна, посреща самостоятелния проект на Димитър Трайчев, озаглавен "Мокро“. Изложбата, която авторът представя като дигитални спомени от северното Черноморие, се състои от векторни графики - морски пейзажи, създадени в периода от 2008 г. досега.Експозицията включва повече от 20 камерни произведения, както и няколко голямоформатни. Тази селекция е част от по-голяма колекция на автора, съдържаща над 120 работи. Творбите са векторни изображения, което осигурява гъвкавост на размера и чистота на формата. Димитър Трайчев описва процеса си като пленерен – “скици и фотографии, правени на терен, вдъхновени от пътуванията по Северното ни крайбрежие".Изложбата има и дълбока концептуална връзка с мястото си – Зала "Ателие“ в музея "Георги Велчев“. Това пространство, което преди е било ателието на класика маринист, сега за Трайчев е исторически дом за съвременното изкуство във Варна: "За мен това не е поредна изложба - признава артистът. - Влизам в този музей с огромно уважение към наследството на Георги Велчев и неговия приятел Марио Жеков, които са обикаляли Северното Черноморие, търсейки вдъхновение в тези места. Моите скици, фотографии и работа по Черноморието са продължение на техния поглед - аз гледам от същата гледна точна същия обект, но времето е друго. Музеят "Георги Велчев“ е специален за мен, тъй като голяма част от публичната дейност на нашето "Сталкер" график дизайн студио е минала тук – 13 от 16-те ни изложби са били в тези зали. Това е място, където класическото и съвременното изкуство си подават ръка. Такъв микс е задължителен в световната музейна практика. Камерните ми дигитални работи, вклинявайки се в този контекст, се мъчат да отговорят на мащаба на завещаното.“Концепцията на “Мокро" авторът презентира така: “Естественото развитие на цикъла “Монокъл" като част от мегапроекта “Digital передвижник" комбинира традиционните художествени практики - скици от натура /дигитални или аналогови/, работни фотографии, работа на терен за полутоновите изображения, с постпродукционна работа при изграждане или трансформиране на полутон към вектор. От 2008 г. в рамките на “Digital передвижник" досега са създадени над 120 фигуративни изображения. Селекцията включва пейзажи от Северното Черноморие, любима дестинация на верните приятели и заклети маринисти - заралията Марио Жеков и варналията Георги Велчев. Проектът е свързан концептуално с дебата за оригинал и копие, захранван от тезата на Бенямин за художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост, а тематично с интереса на автора към селския туризъм."Димитър Трайчев и екипът на музея "Георги Велчев“ подготвят изненада за публиката - “световна премиера" на два нови пейзажа, която ще бъде обявена по време на откриването на изложбата. Тези творби са създадени като част от артистичен диалог, включващ текстове от Даниела Белчева и преводи от Свилен Иванов.Откриването на изложбата “Мокро" е на 4 ноември от 18:00.Изложбата ще е отворена за посещение до 8.12.2025 г. в Зала “Ателие Георги Велчев" в Художествения музей "Георги Велчев“ на ул. “Генерал Радко Димитриев" 8.Работното време на музея е от вторник до събота от 9:30 - 17:30 ч.